شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك : لا تزعجنكم القرارات وأنظروا إلى الكم الهائل منها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

علق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن الصادر، أمس وحمل رقم ٢٢٥١ .



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وذكر بن بريك في تغريدة له بتويتر، "نحن مع وحدة اليمن وسيادته على كل ترابه وحدوده، ومع وحدة الجنوب وسيادته على كل ترابه وحدوده ومع نيل استقلاله العاجل" .

وأضاف "لاتزعجنكم القرارات، وانظروا إلى الكم الهائل منها" .. مشيراً إلى أنه قد كانت القرارات صيف 94م ضد فرض الوحدة بالقوة، وتم فرضها بالقوة وذهبت القرارات .

وتابع "العالم يعرف قرار الواقع على الأرض" .