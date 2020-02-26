إنفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 صنعاء - الخليج 365 هزت إنفجارات عنيفة عصر اليوم العاصمة صنعاء، وسط حالة من الخوف والهلع بين المواطنين الذين لازالوا لا يعلمون سبب ومصدر الإنفجارات .

Advertisements وذكر سكان محليون أن الإنفجارات خلف سوق الخضار في شارع الستين بالقرب من مبنى التلفزيون .. مؤكدين تطاير قذائف في الهواء بسبب الإنفجارات المتتالية . وتوقع السكان أن يكون الإنفجار ناجم عن مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الإنقلابية.

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