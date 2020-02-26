شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :بعد ساعات من قرار مجلس الامن...اول رد جنوبي على قرار مجلس الامن بشأن وحدة اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب والمحلل العسكري الجنوبي العميد خالد النسي على قرار مجلس الامن الصادر امس بشأن اليمن والذي اشار فيه الى وحدة اليمن. وقال النسي في تغريدة له على تويتر:القرارات الامميه لا تسمن ولا تغني من جوع ولا يوجد قرار اممي واحد تم تنفيذه في اليمن او اي منطقة صراع في العالم والقرار الاممي الأخير والذي يتحدث عن وحدة اليمن لن يغير الواقع. جديد "الخليج 365" Advertisements وتابع قائلا:الواقع الذي يقول ان الجنوبيين رافضين الوحده وسيستعيدون وطنهم وان الشمال انتهى واصبح تحت حكم عصابات وجماعات متطرفه.

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