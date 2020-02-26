شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :لن تصدق من يكون... اصابة سفير يمني بمرض كورونا ونقله الى المستشفى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال لصحفي والكاتب سامي الغباري أن سفير الحوثيين في طهران أصيب بفيروس كورونا ونقل على إثره إلى المستشفى. وقال الغباري في تغريدة على تويتر أن السفير الحوثي لدى خامنئي "إبراهيم الديلمي" نقل إلى مستشفى "نور افشار" في طهران، ومصادر ترجح إصابته بفيروس كورونا المميت. جديد "الخليج 365" Advertisements الجدير ذكره إن إصابات الفيروس في الوطن العربي جميعها كانت من إيران.

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