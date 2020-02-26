شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الكشف عن سبب وفاة الرئيس المصري السابق “حسني مبارك” وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته.. وآخر صورة تقطع القلب قبل رحيله (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن سبب وفاة مبارك في أحد المستشفيات العسكرية المصرية صباح أمس الثلاثاء.

وقال فريد في تصريح نقلته وسائل إعلام مصرية، أن الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر عملية جراحية أجريت له منذ أكثر من أسبوعين.

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الكشف عن سبب وفاة “حسني مبارك”

وتابع الديب “البقاء لله. مبارك مات، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وجرى استدعاء أسرته بالكامل في المستشفى، وتوفي صباح الثلاثاء”.





وقد أعلن التلفزيون المصري الرسمي، وفاة الرئيس المصري الأسبق، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد تدهور وضعه الصحي.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الأسبق، قد أعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.