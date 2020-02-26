شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء..."المواقع المستهدفة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد شهود عيان ان انفجارات هائلة دوت في المنطقة رافقها اندلاع وتصاعد السنة اللهب في تبة التلفزيون بالجراف الغربي شمال غرب العاصمة صنعاء. وقال الشهود ان الانفجارات ناجمة عن تفجر مخزن اسلحة وما زالت الانفجارات متواصلة منذ اكثر من نصف ساعة حتي اللحظة. جديد "الخليج 365" Advertisements واضاف الشهود ان عربات الاطفاء هرعت الى المكان فيما تفرض المليشيات تطوق امني على المنطقة.

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