شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن في قلب صنعاء ..انفجارات واشتباكات مرعبة بالاسلحة المختلفة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 06:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء قبل قليل اليوم الاربعاء . وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات هائلة واشتباكات عنيفة تدور رحاها قرب مبنى التلفزيون بالعاصمة صنعاء ولا تزال الاصوات الى هذه اللحظة .

تفاصيل اوفي لاحقا

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