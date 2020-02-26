شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث في الساحل الغربي ؟..الامارات تعزز بــ لوائيين عسكريين اليوم ..وألوية العمالقة والقوات التهامية تعلن التمرد على طارق صالح !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 05:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عززت الإمارات، اليوم الاربعاء، مليشياتها في الساحل الغربي لليمن بلواءين جديدين ، بغية إستكمال انشاء إقليم مستقل هنالك.

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وقالت مصادر محلية أن الامارات اجرت مطلع الاسبوع الجاري الترتيبات النهائية لإنشاء لواءين تحت مسمى “الدعم السريع” مشيرة إلى ان اللواء الاول يقوده ابي ذياب علقمي وسينتشر في جبل النار خلفا للقوات السودانية، في جين عين احمد محمد الطالبي المساوي قائد للواء الثاني دعم واسناد..

ويضم اللواءين مجندين من محافظات تعز صعدة وصنعاء وعدد من المحافظات الجنوبية .

وأكدت المصادر أنه سيتم توزيع اللواءين على مدينتي المخا والخوخة اللتان تسعى الامارات لجعلهما مركزا لما يسمى بـ”اقليم المخا” الذي تسعى لتشكيله ويضم المديريات الساحلية لتعز واخر من الحديدة إلى جانب الحجرية الواقعة في الريف الجنوبي الغربي لتعز.

وتشير التطورات الاخيرة إلى أن الامارات تعد العدة لتفكيك منظوماتها السابقة في الساحل الغربي خصوصا في ظل رفض ألوية العمالقة والقوات التهامية الانخراط تحت قيادة طارق صالح والتمرد على الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي مؤخراً.

كما تهدف إلى تعزيز قواتها هناك في ظل مساعي الشرعية والسعودية بدعم تواجد ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني ، التي عينتا مؤخرا هاشم السيد قائدا لها.

