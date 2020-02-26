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السعودية.. ”منصور اليمني“ يعترف بزواجه ”عرفيا“ من خاطفة الخنيزي والعماري وقرادي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني عن معلومات جديدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ بشأن القبض على منصور اليمني، وذلك إثر الاشتباه في تورطه في قضية خاطفة الأطفال في المملكة العربية السعودية.

وأكد الصحفي الحمراني – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن منصور اليمني اعترف في التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية معه، اليوم الثلاثاء، بزواجه عرفيا من المتهمة ”مريم“ قبل بضع سنوات، وشاركها بتربية الأطفال.

 

أبو طلال الحمراني - سوالف طريق@al7mrany

 

نسيت أقولكم القصة ما بدأت.....

تصبحون على خير
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أبو طلال الحمراني - سوالف طريق@al7mrany

 

التحقيقات في النيابة لازالت مستمره مع منصور اليمني، حيث اعترف صباح اليوم بأنه تزوج مريم عرفي منذ سنوات وشاركها بتربية الأطفال وسبق أن كذب بأنه سائق لديها ، وادعى أنه عندما تزوجها وجد عندها المخطوفين وأنكر معرفته بقصة الخطف، لكن هناك تأكيدات بأنه كاذب، وقد تظهر خلال ساعات!! 
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٢٩٣ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

 

وكان منصور اليمني ادعى في وقت سابق في لقاء مع قناة ”الإخبارية“ أنه مجرد ”سائق“ كان يعمل لدى ”المتهمة“ قبل نحو 12 عاما، لكن معلومات نشرتها القناة، كشفت تضاربا في أقواله، بعد أن بينت المعلومات أنه على معرفة بالمتهمة منذ أكثر من 17 عاما، وتم القبض عليه بعد ساعة واحدة فقط من لقائه الإعلامي.

 قناة الإخبارية

 

✔@alekhbariyatv

 

 فيديو عاجل | #الإخبارية تلتقي  الشخص المطلوب للتحقيق على إثر عمليات الاختطاف قبل ساعة من إلقاء القبض عليه

 

 

٨٣٢ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

 وذكر ”الحمراني“ في تغريدات سابقة أن ”نجل الخاطفة“ والمتهم منصور كانا يتواصلان مع ”المختطفين“ الثلاثة، موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي، لإقناعهما بعدم ذكر اسم منصور في التحقيقات.

وتعد قضية المتهمة ”مريم“، في قضية اختطاف أطفال قبل عشرات السنين، الأغرب من بين القضايا التي عرفتها السعودية، والتي لا تزال تكشف عن تفاصيل مثيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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