شكرا لبحثكم عن خبر السعودية.. ”منصور اليمني“ يعترف بزواجه ”عرفيا“ من خاطفة الخنيزي والعماري وقرادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني عن معلومات جديدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ بشأن القبض على منصور اليمني، وذلك إثر الاشتباه في تورطه في قضية خاطفة الأطفال في المملكة العربية السعودية.

وأكد الصحفي الحمراني – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن منصور اليمني اعترف في التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية معه، اليوم الثلاثاء، بزواجه عرفيا من المتهمة ”مريم“ قبل بضع سنوات، وشاركها بتربية الأطفال.

أبو طلال الحمراني - سوالف طريق@al7mrany نسيت أقولكم القصة ما بدأت..... تصبحون على خير

(34) أبو طلال الحمراني - سوالف طريق@al7mrany التحقيقات في النيابة لازالت مستمره مع منصور اليمني، حيث اعترف صباح اليوم بأنه تزوج مريم عرفي منذ سنوات وشاركها بتربية الأطفال وسبق أن كذب بأنه سائق لديها ، وادعى أنه عندما تزوجها وجد عندها المخطوفين وأنكر معرفته بقصة الخطف، لكن هناك تأكيدات بأنه كاذب، وقد تظهر خلال ساعات!!

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وكان منصور اليمني ادعى في وقت سابق في لقاء مع قناة ”الإخبارية“ أنه مجرد ”سائق“ كان يعمل لدى ”المتهمة“ قبل نحو 12 عاما، لكن معلومات نشرتها القناة، كشفت تضاربا في أقواله، بعد أن بينت المعلومات أنه على معرفة بالمتهمة منذ أكثر من 17 عاما، وتم القبض عليه بعد ساعة واحدة فقط من لقائه الإعلامي.

قناة الإخبارية

✔@alekhbariyatv ✔@alekhbariyatv فيديو عاجل | #الإخبارية تلتقي الشخص المطلوب للتحقيق على إثر عمليات الاختطاف قبل ساعة من إلقاء القبض عليه ٨٣٢ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك وذكر ”الحمراني“ في تغريدات سابقة أن ”نجل الخاطفة“ والمتهم منصور كانا يتواصلان مع ”المختطفين“ الثلاثة، موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي، لإقناعهما بعدم ذكر اسم منصور في التحقيقات.

وتعد قضية المتهمة ”مريم“، في قضية اختطاف أطفال قبل عشرات السنين، الأغرب من بين القضايا التي عرفتها السعودية، والتي لا تزال تكشف عن تفاصيل مثيرة.