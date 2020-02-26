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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وهذا ما دار بينهما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365
أدى محافظ المهرة الجديد, محمد علي ياسر، اليوم الاربعاء، اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وفق ما أوردته وكالة سبأ الحكومية .
وعقب ادى اليمين الدستورية، شدد الرئيس هادي على محافظ المهرة، أهمية تظافر مختلف الجهود وتوحيد لحمة الصف للارتقاء باوضاع المحافظة نحو الافضل وتحقيق الاستقرار المأمول باعتبار محافظة المهرة من المحافظات المشهودة بالسكينة والامن والاستقرار والسلام وستظل كذلك على الدوام.
كما شدد الرئيس هادي على اهمية مكافحة ومحاربة الظواهر الدخيلة على المهرة..متمنياً للمحافظ الجديد التوفيق والنجاح في مهامه القادمة .. مؤكداً على اهمية الاهتمام بأوضاع المحافظة وايلاء الجوانب الخدمية والامنية والتنموية الأولوية القصوى في جدول اعماله.
من جانبه عبر المحافظ محمد علي ياسر ،عن سروره بهذه الثقة التي منحت له ..مؤكداً بانه سيبذل قصارى جهوده مع كل المخلصين من ابناء المحافظة في تحقيق كافة التطلعات وارساء معالم التنمية والامن والاستقرار المنشود تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس .. معتبراً توجيهات رئيس الجمهورية اولويات برنامج عمله القادم.
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