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لقاء في أبين يناقش أوضاع مديرية لودر وإستكمال مشروع المياه

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اليمن العربي - أبين 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

لقاء في أبين يناقش أوضاع مديرية لودر وإستكمال مشروع المياه

الخليج 365 - أبين

ناقش لقاء جمع محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم ومدير عام مديرية لودر عوض علي النخعي، جملة من القضايا المتعلقة بتحسين اوضاع المديريات في مختلف القطاعات .

 

وركز اللقاء على مناقشة استكمال الربط الشبكي لجميع القرى في اطار مشروع مياة امصرة الوضيع والذي يعد من اكبر مشاريع المياة في المحافظة وتستفيد منه اكثر من مئة الف نسمة من المواطنين في مديريتي الوضيع ولودر والذي تتسارع الخطوات لافتتاحه رسميافي الفترة  القادمة .

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كما ناقش اللقاء اوضاع النازحين في المديرية وتوفير الامكانيات الاغاثية لتحسين اوضاعها، حيث وجه المحافظ بتقديم الف كيس ارز  للنازحين في المديرية كاسعاف اولي من المساعدة الصينية.

 

واستعرض اللقاء تفعيل الانشطة الخدمية وتحسين الموارد المالية واعمال النظافة والتحسين والارتقاء  بالخدمات الطبية والعلاجية .

 

ولفت المحافظ ان مديرية لودر تتمتع باالعديد من المزايا تؤهلها لتكون مركز زراعي  وتجاري واستثماري  كمديرية تتوسط ابين ..  داعيا  كل ابناء المديرية الى رص الصفوف  والعمل في اتجاه تنمية المديرية في كافة المجالات.

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