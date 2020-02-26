محافظ شبوة يوجه ببناء مدرجات إضافية في ملعب لم يستكمل إعادة تأهيله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

شبوة - الخليج 365

وجه محافظ شبوة محمد صالح عديو، بسرعة إعداد دراسة خاصة ببناء مدرجات إضافية في ملعب الفقيد ناصر الخليفي لكرة القدم بمدينة عتق، الذي لم يستكمل إعادة تأهيله حتى الآن .



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وقال المحافظ أن الهدف من بناء مدرجات إضافية حتى يتمكن الملعب من إستيعاب أكبر عدد من جماهير الرياضة الذين يأتون لمشاهدة مباريات كرة القدم التي يحتضنها الملعب .

كما وجه المحافظ خلال زيارته التفقدية، بإستئناف العمل في المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الملعب وإستكمال مكوناته والتي تعثر العمل فيها منذ عدة سنوات خاصة فيما يتعلق بإستكمال مكونات منشأة مقصورة الملعب والمدرجات التي على جانبيها .. مشددا على ضرورة التسريع في إجراءات تنفيذ هذه المكونات بصورة عاجلة وذلك بالنظر إلى أهمية ذلك في العمل والنشاط الرياضي والشبابي بالمحافظة .

وأكد المحافظ بن عديو اهتمام قيادة المحافظة بالحركة الشبابية والرياضية وتقديم الدعم اللازم لها لما من شأنه الدفع بها نحو آفاق واسعة من التطور والنماء .. داعيا إلى تضافر جهود جميع منسوبي الحركة بالمحافظة من أجل تحقيق التطور المنشود الملبي لآمالهم وطموحاتهم الشبابية والرياضية .