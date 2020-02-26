محافظ أبين يناقش مع رئيس الجامعة النشاط الأكاديمي والخطوات المستقبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

ناقش محافظ أبين، اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، اليوم الاربعاء، مع رئيس جامعة ابين الدكتور محمود الميسري عدد المواضيع العامة ذات الصلة بالنشاط الاكاديمي والخطوات المستقبلية للجامعة .



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وفي اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الريادي لجامعة ابين ورئاستها وما قدمته من اعمال جليلة وهامة في اطار توسيع النشاط الجامعي وبخطوات مدروسة كان لها الاثر الايجابي في بناء مدامك انشطة النشاط الجامعي .. مشدداً على تفعيل مخرجات التعليم الجامعي في كافة التخصصات ذات الصلة بالواقع.

وقال رئيس جامعة ابين ان اللقاء ناقش الخطوات المستقبلية للجامعة والاستعدادات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١م وكيفية تحسين مخرجات التعليم بحيث يتم الاعتماد علئ نوعية التعليم الاكاديمي من خلال توفير الكادر الاكاديمي المؤهل وقضايا الهيئة التعليمية والتسويات الاكاديمية والاهتمام بقضايا المحافظة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتنفيذ اعمال الورش والندوات.