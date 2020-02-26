لملس يبحث مع مستشار غريفيث القضايا السياسية المتعلقة بعملية السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

بحث الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالعاصمة عدن، مع مروان عزت العلي، مدير مكتب ومستشار المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن غريفيث، جُملة من القضايا السياسية المتعلقة بعملية السلام، وكذا جهود الأمم المتحدة ومساعي مبعوثها السيد مارتن غريفيث لحلحلة الأزمة وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.



وعرّج اللقاء على اتفاقية الرياض المبرمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية برعاية المملكة العربية السعودية وما يحيط بها من صعوبات ومعوقات مفتعله لغرض إطالة أمد الصراع والمتاجرة بالحروب.

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وجدد الأمين العام التأكيد على حرص المجلس الانتقالي ورغبته في إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في اليمن وبما يلبي طموحات وأهداف شعب الجنوب في حقه باستعادة دولته كاملة السيادة.

ومن جانبه عبر السيد مروان عزت العلي، عن تقديره للتعاطي الإيجابي من قبل المجلس الانتقالي تجاه الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ويبذلها السيد مارتن غريفيث لتقريب وجهات النظر بين الأطراف في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة تُنهي الحرب وتُوقف الصراعات وتؤسس لاستقرار وسلام دائم ومستدام في البلاد.

حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز الدالي، مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون الخارجية، والأستاذ لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة المجلس نائب رئيس الجمعية الوطنية، والدكتور خالد بامدهف، رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.