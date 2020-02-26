شاهد.. البحسني يرأس اجتماعا بمجلس جامعة حضرموت لمناقشة الصعوبات والاحتياجات الضرورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، اجتماعا بمجلس جامعة حضرموت بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء المراكز العلمية بالجامعة.



واستمع المحافظ من رئيس وأعضاء مجلس الجامعة ورؤساء المراكز العلمية إلى ابرز الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في الجامعة وفي كلياتها ومراكزها العلمية.

حيث أشارت الأحاديث الى أن جامعة حضرموت التي انشأت قبل أكثر من 25 عاما لم تحظى بالإهتمام اللازم من الحكومة وحرمت منذ إنشائها من الدرجات الوظيفية مقارنة بالجامعات الأخرى، وتضم حاليا في قوائمها 960 متعاقد بين أعضاء هيئة التدريس بسبب غياب 102 مدرسا منهم 20 بسبب الوفاة و82 أحيلوا للتقاعد.

وأضحت الكلمات حجم معاناة الجامعة في جانب أعباء التعاقد وعجز بعض الكليات عن دفع مرتبات متعاقديها والتهديد المرتقب بتوقف الدراسة بسبب العجز المالي.

وأشار أعضاء مجلس الجامعة إلى وجود أكثر من 300 تخصص دقيق، والمخاوف من تسرب الأساتذة وحماية العقول المهاجرة للعمل في الخارج، ودعت الكلمات إلى أهمية التدخل السريع للحفاظ على الجامعة وديمومية العملية التعليمية فيها.

Advertisements

واكد محافظ حضرموت خلال كلمته في الاجتماع على اهتمام السلطة المحلية بالجامعة وتقديم كل الدعم لها حسب الإمكانيات المتاحة، موجها بزيادة الدعم الشهري لها من 20 مليون ريال الى 40 مليون ريال من صندوق دعم التعليم، والتكفل بدفع رسوم 10 من الطلاب والطالبات من أبناء المناطق النائية سنويا.

وحث المحافظ قيادة الجامعة على العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم مصفوفة للمشاريع ذات الأولوية والأهمية لادراجها ضمن خطة المحافظة وانزال مناقصات بها.

واكد المحافظ البحسني في الاجتماع الأهمية الكبيرة التي تحتلها جامعة حضرموت ومكانتها المرموقة والسمعة الطيبة التي وصلت لها، بوصفها صرحا علميا شامخا تفخر به حضرموت وارتباطها بالمجتمع وتقديم الخدمات له.

حضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء المراكز العلمية بها.