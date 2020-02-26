الرئيس علي ناصر محمد ناعيًا مبارك: ناضل من أجل وطنه ومات فيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

كتبت- أماني عزام

تقدم علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، بخالص العزاء والمواساة إلى القيادة والشعب المصري، وإلى أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية ظهر يوم أمس الثلاثاء.



وقال الرئيس علي ناصر محمد، إن الرئيس مبارك كان أحد أبرز قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

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وأشار إلى أن اليمن الديمقراطية قد وقفت إلى جانب أشقائها في مصر من خلال استقبال البحرية المصرية في ميناء عدن وجزيرة بريم وإغلاق باب المندب كجزء من دورها في حماية الأمن القومي العربي.

وتابع:"يحسب للرئيس مبارك أنه قد نبهنا عام 1985 باحتمال قيام اسرائيل بعدوان على أراضينا وعلى المعسكرات الفلسطينية المتواجدة في اليمن الديمقراطية، ولن تنسى له اليمن مشاركته في الدفاع عن الثورة والجمهورية في الستينيات حيث كان طياراً ضمن القوات الجوية المصرية ولن ينسى شعبنا لمصر وقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقضايا الأمة العربية وفي المقدمة القضية الفلسطينية".

واختتم:"رحم الله الرئيس حسني مبارك الذي ناضل من أجل وطنه ومات في وطنه".