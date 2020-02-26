اختتام دورة تدريبية بمجال تشغيل وصيانة الطاقة الشمسية بمدارس عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

أختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية بمجال تشغيل وصيانة منظومة الطاقة الشمسية في مدارس عدن، بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOSP).

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وهدفت الدورة إلى إكساب 48 مشاركا ومشاركة من ممثلي 24 مدرسة بمديريات محافظة عدن، بمعارف حول كيفية تشغيل وصيانة منظومة الطاقة الشمسية التي ستساهم في سير العملية التعليمية والتخفيف من الإنطفاءات الكهربائية في تلك المدارس.

وفي ختام الدورة وزع كل من وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف السقاف، ورئيسة شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية بعدن مايسة عشيش، وممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بعدن ولحج وأبين والضالع معين الماس، شهادات المشاركة على المشاركين في الدورة.