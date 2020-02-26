شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : القبض على 10 يمنيين في السعودية في تهمة خطيرة والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : القبض على 10 يمنيين في السعودية في تهمة خطيرة





عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : القبض على 10 يمنيين في السعودية في تهمة خطيرة تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، من إلقاء القبض على عدد كبير من المهربين حاولوا تهريب مواد مخدرة من بينهم يمنيين. وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالسعودية، إن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال الشهر الماضي عن إحباط عدة محاولات لتهريب 1116 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر، و 76طناً و 516 كيلوجراماً من مادة القات المخدر.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان : القبض على 10 يمنيين في السعودية في تهمة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.