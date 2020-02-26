شكرا لمتابعة خبر عن اغرب حالة مرضية..امرأة تتبول ولكنها لا تخرج البول بل يخرج منها هذه المادة المحرمة شرعا ( لن تصدق ماذا يخرج عندما تتبول هذه المرأة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة : انفجار عنيف يهز ميناء محافظة المهرة يخلف قتلى وجرحى تابعين للتحالف العربي مصير السفير احمد علي عبدالله صالح في قرارات مجلس الأمن الجديدة (تفاصيل) تفاصيل أولية للمواجهات العنيفة التي اندلعت فجر اليوم بين قوات المجلس الانتقالي والجيش الوطني وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادي بارز عاجل في غاية الخطورة : دولة عربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط ..تعرف على هذه الدولة وما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم

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