شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود السعودي يلقي القبض على 51 شخصاً يمنيين واجانب في الحد الجنوبي ..وهذا ما كانوا يقومون به !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 04:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، من إلقاء القبض على عدد كبير من المهربين حاولوا تهريب مواد مخدرة من بينهم يمنيين.

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وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالسعودية، إن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال الشهر الماضي عن إحباط عدة محاولات لتهريب 1116 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر، و 76طناً و 516 كيلوجراماً من مادة القات المخدر.

وأضاف، أنه تم القبض على المتهمين وعددهم 51 شخصاً، بينهم 34 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و 10 من الجنسية اليمنية، و 4 من الجنسية الصومالية، و 3 سعوديين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

