شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الامن يصدر قرار عاجل ومفاجئ بشأن وحدة اليمن ويحدد موقف المجتمع الدولى من قرار الانفصال ..واول تعليق للانتقالي على القرار! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 04:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قلل القيادي في المجلس الإنتقالي من قرار مجلس الأمن 2511 والذي شدد فيه على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

وقال القيادي هاني بن بريك :" لقد كانت القرارات صيف 94م ضد فرض الوحدة بالقوة، وتم فرضها بالقوة وذهبت القرارات".

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وأضاف في تغريدة له على تويتر :" العالم يعرف قرار الواقع على الأرض".

ودعا القيادي في المجلس الانتقالي أنصار المجلس إلى عدم الانزعاج من القرارات وطالبهم بالنظر " إلى الكم الهائل منها.

كما أكد بن بريك تمسك الانتقالي بفك الارتباط وشدد في السياق على :" نحن مع وحدة اليمن وسيادته على كل ترابه وحدوده، ومع وحدة الجنوب وسيادته على كل ترابه وحدوده ومع نيل استقلاله العاجل".