شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الامن يصدر قرار عاجل ومفاجئ بشأن وحدة اليمن ويحدد موقف المجتمع الدولى من قرار الانفصال ..واول تعليق للانتقالي على القرار! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 04:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
قلل القيادي في المجلس الإنتقالي من قرار مجلس الأمن 2511 والذي شدد فيه على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
وقال القيادي هاني بن بريك :" لقد كانت القرارات صيف 94م ضد فرض الوحدة بالقوة، وتم فرضها بالقوة وذهبت القرارات".
أقرأ أيضا :
وردنا الآن : مقاتليين من السلالة الهاشمية يعلنون الانشقاق والتمرد على الحوثين ويقاتلون في صف الجيش الوطني في هذه الجبهة المشتعلة !
قائد عسكري يكشف عن تكتيكاً عسكرياً مغايراً اعتمدة الجيش في المواجهات مع الحوثيين , لأسقاط صنعاء من ثلاث محاور , وتقدم نحو مطار صنعاء الدولي اولى المهام !!
ليس الزبيدي ولا بن بريك ولا هذا ولا ذاك ..تعرف على المسؤول اليمني المتهم بالفساد والذي له علاقة بالامارات ويستعد ل يصبح رئيس الحكومة اليمنية القادمة !
الرئيس هادي يوجهه صفعة مدوية ل العميد طارق صالح ويفرض عقوبات جديدة على السفير أحمد علي صالح !!
وأضاف في تغريدة له على تويتر :" العالم يعرف قرار الواقع على الأرض".
ودعا القيادي في المجلس الانتقالي أنصار المجلس إلى عدم الانزعاج من القرارات وطالبهم بالنظر " إلى الكم الهائل منها.
كما أكد بن بريك تمسك الانتقالي بفك الارتباط وشدد في السياق على :" نحن مع وحدة اليمن وسيادته على كل ترابه وحدوده، ومع وحدة الجنوب وسيادته على كل ترابه وحدوده ومع نيل استقلاله العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الامن يصدر قرار عاجل ومفاجئ بشأن وحدة اليمن ويحدد موقف المجتمع الدولى من قرار الانفصال ..واول تعليق للانتقالي على القرار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.