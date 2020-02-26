شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الزبيدي ولا بن بريك ولا هذا ولا ذاك ..تعرف على المسؤول اليمني المتهم بالفساد والذي له علاقة بالامارات ويستعد ل يصبح رئيس الحكومة اليمنية القادمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 04:16 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وصل مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة مساء اليوم إلى العاصمة الإماراتية ابو ظبي قادما من العاصمة الأردنية عمان في زيارة وصفت بالسرية وذلك لعقد عدة لقاءات مع القيادات الإماراتية.

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وذكرت المصادر ان سفير اليمن في الإمارات المنهالي قام باستقباله ونقله إلى مقر إقامته في فندق قصر الإمارات وذلك لترتيب لقاءات مع بعض القيادات الإماراتية وعلى رأسها ولي عهد ابو ظبي.

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ولم توضح المصادر عن أسباب الزيارة وان كانت الرئاسية اليمنية على علم بها ولكنها رجحت عزم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي اختيار باحارثة رئيسا للوزراء بدلا لمعين عبدالملك بحسب المصدر.

الجدير ذكره أن انيس باحارثة متورط في قضايا فساد، من بينها نهب أراضي وعقارات الدولة في كل من الحديدة وصنعاء وعدن وحضرموت.

وحسب مصادر اعلامية، أن الأخطر من قضايا الفساد والنهب هو أن بعضها تم بالتنسيق مع قيادات حوثية رفيعة.

وفي هذا السياق، كانت قناة "العربية" قد نشرت تقريرا عن تورط باحارثة في بيع أراضي خاصة بالمؤتمر الشعبي العام مع قوى نفوذ حوثية، وتقريرا آخر عن تورطه مع شبكات فساد تقوم بتهريب النفط الإيراني.

وأبدت المصادر استغرابها من أن يكون أقرب شخص إلى رئيس الحكومة الشرعية على علاقة بقيادات الانقلاب ومرشح ليكون رئيسا للوزراء.

