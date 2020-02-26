شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يكشف عن تكتيكاً عسكرياً مغايراً اعتمدة الجيش في المواجهات مع الحوثيين , لأسقاط صنعاء من ثلاث محاور , وتقدم نحو مطار صنعاء الدولي اولى المهام !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/26 الساعة 04:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن تدشين قوات الجيش الوطني والقبائل الجوف وشبوة ومأرب، المساندة التحرك في ثلاثة مسارات باتجاه العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من ثلاثة محاور متوازية.

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وأشارت المصادر في تصريح نشرته صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء إلى أن طلائع قوات الجيش والقبائل المساندة وصلت فعلياً إلى أولى مناطق مديرية حرف سفيان، كبرى مديريات محافظة عمران التي تبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي 150 كيلومتراً بالتزامن مع تقدم موازٍ لوحدات من الجيش من جبهة صرواح غربي مأرب نحو نقيل بن غيلان ومديرية خولان شرق العاصمة.

ولفتت إلى أن المحور الثالث يتمثل في التقدم صوب مديرية أرحب التي تقع شمال العاصمة وتبعد حوالي 20 كيلومتراً فقط عن محيط مطار صنعاء الدولي.

وأكدت أن الجيش اعتمد تكتيكاً عسكرياً مغايراً في المواجهات مع الحوثيين يرتكز على التحول من وضع الدفاع إلى الهجوم، وذلك بعد نجاح هذا التكتيك في إجبار الحوثيين على التقهقر من جبهة الغيل بالجوف ومكن قوات الجيش من التقدم صوب مناطق متقدمة في منطقة جبال يام التي كانت تحت سيطرة الجماعة.

