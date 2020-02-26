شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تستعرض مفاتنها بشكل فاضح وصادم في قمة راس الجبل ..وتصح كل حاجة طبيعي اقسم بالله ما صناعي حاجة(فيديوهات فاضحة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة المصرية سما المصري مقطع فيديو جديد لها رصده موقع "عاجل بوست"أثناء تواجدها في شرم الشيخ وذلك على حسابها الشخصي على انستغرام.

وظهرت الراقصة المصرية سما المصري في الفيديو أثناء تابعه موقع "عاجل بوست "تسلقها احد الجبال في شرم الشيخ بينما كان يسير امامها مرشد وخلفها المصور. وكعادتها فقد عمدت سما المصري الى ابراز مفاتنها بشكل فاضح حيث تعمدت الاشارة الى مؤخرتها قائلة: “والله كل حاجة طبيعي اقسم بالله ما صناعي”.

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