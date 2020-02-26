تصريحات جديدة لقيادي رفيع في الجوف"تفاصيل"

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يزيد بن سلمان - شبوة - ثمن محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم السخي والمستمر لليمن من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم ، قائد التحالف العربي بالمنطقة العسكرية السادسة العميد الركن عبدالله العنزي الذي قدم له واجب العزاء باستشهاد نجله أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي الذي استشهد وهو يقاتل ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الغيل.
وأشاد العميد العنزي بمواقف الشهيد وشجاعته التي أظهرها في كل جبهات الجوف مدافعا عن الوطن والجمهورية ضد الانقلاب الحوثي السلالي..مؤكداً على وحده المصير المشترك بين اليمن والسعودية.
واشار الى أن المعركة ليست معركة اليمن فقط بل هي معركة الاشقاء ضد العدو الإيراني المشترك.
ولفت إلى أن محافظة الجوف ستكون منطلقا لتحرير ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية من الانقلاب الحوثي الذي يعد امتدادا للمشروع الايراني في المنطقة.
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