شكرا لبحثكم عن خبر إب.. مليشيا الحوثي تجبر قيادات تربوية ومسؤولين محليين حضور دورات تحريضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن تنظيم مليشيا الحوثي دورات لعدد من القيادات التربوية والتعليمية ومدراء المكاتب التنفيذية ومسؤولين محليين بمحافظة إب وسط اليمن.وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي أجبرت مدراء المكاتب التنفيذية ومسؤولين من مختلف مديريات محافظة إب، على الحضور لدورات تحريضية وطائفية في العاصمة صنعاء. وأضافت المصادر أن المليشيا تركز في تنظيم الدورات لأبناء محافظة إب في إطار حوثنة المجتمع المحلي، إذ لا تمتلك المليشيا في إب حاضنة شعبية وتحكم المحافظة بقوة السلاح. وبحسب المصادر فإن المليشيا تنظم منذ أسابيع عشرات الدورات الطائفية لعدد من أبناء محافظة إب بعد أيام من تنظيم دورات مشابهة بعضها أقيمت بمحافظة إب. وتحدثت المصادر عن تركيز المليشيا لجعل الولاء لزعيم المليشيا هو الهدف الأهم من تلك الدورات وجعلهم يستمعون لخطابات عدة مسجلة لعبدالملك الحوثي وشقيقه الهالك حسين الحوثي. وتأتي هذه الدورات بعد استهداف المليشيا بدورات طائفية لمدراء المراكز التعليمية وقيادات تربوية ووجاهات اجتماعية من أبناء المحافظة في العاصمة صنعاء واستمرت لأكثر من أسبوعين ، فيما بعض تلك الدورات كانت فترتها 20 يوم وبعضها تستمر لأسبوع بحسب الفئات المستهدفة. وبحسب المصادر فإن المليشيا تركز على القيادات التربوية بشكل لافت نتيجة إحداث تغيرات في المنهج الدراسي تخدم أفكار طائفية لصالح المليشيا، وحتى لا تجد أي تصادم مجتمعي بغية تسهيل نقل أفكارهم الطائفية. وسيطرت مليشيا الحوثي على إب في منتصف أكتوبر 2014م ومارست انتهاكات واسعة في المحافظة التي تعد واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تعداد للسكان بعد محافظتي تعز والحديدة.