شكرا لبحثكم عن خبر ريمة.. شاب يعتدي على إمام مسجد بالسلفية بالطعن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم شاب، الثلاثاء 25 فبراير/ شباط 2020م، على طعن إمام مسجد بأحد أرياف مديرية السلفية، شرقي محافظة ريمة، غربي اليمن، بسلاح ابيض.

أكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن مواطناً أشهر سلاحه الأبيض، بوجه شاب من أبناء قرية البرار وإمام مسجدها، بعزلة الاسلاف، وصوب عددا من الطعنات المباشرة والمتفرقة في مناطق الرأس والوجه والاذن والفخذين.

وبحسب المصادر، تم إسعاف المجني عليه إلى أحد مشافي مدينة الشرق بمحافظة ذمار لتلقي إسعافات أولية عاجلة، ومن ثم نقله إلى العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني الذي سبق له وأن أقدم على اعتداء سابق في حق ذات المجني عليه، وتم العفو عنه مقابل عدم تكرار جريمته، لاذ بالفرار إلى مكان مجهول.