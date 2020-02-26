شكرا لبحثكم عن خبر تراجع جديد في سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية هذا الصباح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية صباح اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020م. أسعار البيع الريال السعودي 175 ريالًا يمنيًا الدولار الأمريكي 667 ريالًا يمنيًا Advertisements أسعار الشراء: الريال السعودي 174 ريالًا يمنيًا الدولار الأمريكي 660 ريالًا يمنيًا ملاحظة : أسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة .

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