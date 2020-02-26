شكرا لبحثكم عن خبر تفجير قوي لمبنى وسط منطقة سكنية يثير الرعب في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حالة من الرعب والهلع عاشها المواطنين في محافظة الضالع بعد ان هز انفجار عنيف، مساء الاثنين 24 فبراير/ شباط 2020م، منطقة شرقي مدينة الضالع، عاصمة المحافظة، جنوبي اليمن. وقالت مصار محلية لوكالة خبر، إن انفجاراً عنيفاً استهدف مبنى تعود ملكيته لـ"أبناء مقيبل"، في حي الإسكان، بمنطقة نشام، شرقي مدينة الضالع. ورجحت المصادر، أن الانفجار يأتي على خلفية ترتيبات تجري بهدف تأجير المبنى الذي يتكون من دورين وحوش، لإحدى المنظمات الدولية العاملة في المحافظة. وأكدت المصادر أن التفجير استبق توقيع عقد الاستئجار الذي كان مقرراً أن يتم إبرامه بعد غد الأربعاء. وزار المبنى، يوم أمس، مدير الأمن السياسي بالمحافظة، العميد عدلان الحتس، واطلع عليه، في سياق الترتيبات الأمنية التي تخضع لها مقار المنظمات العاملة في البلاد. وكانت قد استهدفت جماعات متشددة عدداً من مقار المنظمات الدولية العاملة في المحافظة، في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تعليق أعمالها لأيام قبل أن تعاود العمل.

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