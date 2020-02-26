شكرا لبحثكم عن خبر امريكا توجه دعوه هامه للحوثيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة هامة إلى ميلشيات الحوثي الإنقلابية، بشأن التعسفات التي تمراسها بحق الطائفة البهائية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ودعت واشنطن في بيان لها المليشيات إلى إسقاط التهم الموجهة ضد اتباع الطائفة البهائية.

وبحسب البيان، فإن مليشيا الحوثي تعزم على محاكمة 24 بهائياً، اليوم الثلاثاء، وسيمتثلون أمام المحكمة الجزائية بصنعاء اليوم الثلاثاء.

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وأعرب السفير المتجول الأمريكي للحريات الدينية الدولية سام براونباك عن قلقه من تقارير تفيد بقيام محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين باستدعاء أتباع البهائية مرة اخرى، والذين وجهت إليهم في عام 2018 تهما تتعلق بالردة والتجسس.

وقال السفير الأمريكي عبر حسابه على تويتر "نحثهم على إسقاط هذه الادعاءات والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي واحترام الحرية الدينية للجميع".

بدورها، قالت ممثلة الجامعة البهائية العالمية باني دوغال، إن البهائيون المحتجزون في صنعاء أبرياء، والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يخضعون له مصمم لجعلهم يعترفون بجرائم لم يرتكبوها.

الجدير بالذكر، ان البهائيون يعانون من اضطهاد في إيران، وهي التي توفر الدعم للحوثيين ليمارسوا السلوك الذي يمارسة النظام الإيراني ضد هذه الطائفة.