شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية اليمنية ترحب بالقرار الأمريكي الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الإدارة الأمريكية بحظر استيراد ونقل الممتلكات والآثار الثقافية اليمنية المسروقة إلى الولايات المتحدة. وقالت الخارجية إن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز حماية الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع الاتجار بها. وأعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض قيود طارئة على فئات المواد الأثرية في التراث الثقافي الإسلامي في اليمن. ووفق الإدارة الأمريكية فإن تطبيق قيود الاستيراد الطارئة ستستمر حتى 11 سبتمبر 2024 ، بناء على طلب الحكومة اليمنية ما لم يتم تجديده.

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