شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفجِّر مدرسة في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فجَّرت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الثلاثاء 25 فبراير/ شباط 2020م، مدرسة بمحافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأكدت مصادر محلية، إقدام مليشيا الحوثي، المدعومة إيرانيا، مساء الثلاثاء، على تفجير مدرسة "آل صلاح"، بمديرية مجزر، الواقعة على المنطقة الحدودية بين محافظتي الجوف ومأرب.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا أقدمت على جريمتها، بعد تلقيها ضربة موجعة، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت تحركات حوثية في منطقة المحزمات، بين مديريتي مجزر والغيل، التي تشهد معارك عنيفة ومستمرة.

وخسرت المليشيا الحوثية المئات من عناصرها بينهم قيادات بارزة، في جبهات الجوف ونهم، التي تخوض فيها القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف معارك عنيفة.