شكرا لبحثكم عن خبر فرض الحجر الصحي على 1000 نزيل بفندق في إسبانيا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - فرضت السلطات الإسبانية الحجر الصحي على فندق في جزيرة تنريفي الإسبانية به ألف نزيل بعد التأكد من حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا الجديد المتحور (كوفيد-19)، وفقا لتقارير تليفزيونية إسبانية.
وتحرس الشرطة الفندق الواقع في أديخي، في الجنوب الغربي من جزيرة تنريفي، كبرى جزر الكناري، حتى يتم فحص جميع من بالداخل، وفقا لصحيفة إل موندو.
وفي السابق، ثبتت إصابة نزيل في الفندق من لومباردي في إيطاليا بالفيروس، حسبما أفادت وزارة الصحة الإسبانية.
ويوجد الرجل، الذي كان يقضي عطلة مع زوجته، حاليا معزولا في مستشفى نويسترا سينورا دي كانديلاريا، وسوف يخضع لفحصين إضافيين.
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