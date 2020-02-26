شكرا لبحثكم عن خبر «الصحة اليمنية» تؤكد خلو البلاد من فيروس «كورونا» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، خلو اليمن من فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن علي الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية، قوله إن «جملة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ومكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن يندرج في إطار الاستعدادات لأي طارئ وإجراءات وقائية لما قد يحدث».

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ونفى الوليدي الشائعات «التي يروج لها البعض بأن اليمن سيستقبل مرضى مصابين بالفيروس من خارج البلاد». وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار الشائعات ليس إلا، وأن وزارة الصحة تسعى جاهدة إلى اتخاذ التدابير الوقائية المتخذة كبقية البلدان.

ودعا الوليدي جميع المواطنين للإسهام الفعال في مساعدة جهود وزارة الصحة في تنفيذ خططها الصحية الهادفة في الحفاظ على صحة المجتمع، وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي لا تخدم الصالح العام.

وأكد الوليدي ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي، حيال كثير من القضايا الصحية، منها الاستعدادات والإجراءات المتخذة لمجابهة أي احتمال لظهور «كورونا»، أو حتى مواجهة أمراض الحميات المختلفة.