شكرا لبحثكم عن خبر اصابة مسؤول كويتي كبير بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد مسؤول في الوزارة، اليوم (الثلاثاء)، في ظل تفشي المرض داخل البلاد.

وقال مستشار وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب زاده في تغريدة إن «اختبار كورونا المستجد الذي أجري لنائب وزير الصحة، حيث كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية» لجهة الإصابة.

يذكر أن حريرجي كان يعاني من سعال متكرر بينما تصبب عرقا خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس، مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن الوزارة حثت المواطنين، على البقاء في منازلهم بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 16 حالة.

وأضاف المتحدث كيانوش جهانبور «سيكون الوضع أكثر أمانا ببقاء الناس في منازلهم. ظهرت 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 16 حالة في مدينة قم».

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وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في مختلف أرجاء إيران 95 حالة، وفق وكالة «رويترز».

وتعهدت طهران أمس، بالتزام الشفافية فيما يتعلّق بتفشي فيروس «كوفيد - 19»، لكنّها نفت ما أعلنه نائب إيراني من المحافظين المتشدّدين عن وفاة 50 شخصاً بالوباء، متّهماً حكومة الرئيس حسن روحاني بـ«الكذب على الشعب»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأمس، أعلنت السلطات الإيرانية وفاة 4 مصابين جدد بفيروس كورونا المستجدّ في إيران.

وكان أحمد أمير أبادي فراهاني النائب عن مدينة قم، حيث أُعلنت في 19 فبراير (شباط)، أولى الإصابات والوفيات بالفيروس المستجد، قد أكد أنّ عدد الوفيات ارتفع مساء الأحد إلى «نحو 50 شخصاً» في هذه المدينة الواقعة على بعد 150 كلم إلى الجنوب من طهران.

وتعدّ محافظة قم أكثر المحافظات الإيرانية تأثراً بالفيروس.