شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الظهور المدهش لحفيد الفنان احمد بن احمد قاسم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الزميل فرحان المنتصر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور للاعب بناء اجسام واضح من الصورة انها للاعب بلغ مرحلة متقدمة من الاحترافية في التمارين والممارسة الرياضية العلمية للعبة التي تجذب الشباب من كل دول العالم.

ومن الاسم الواضح على الصورة، فقد تبين ان اللاعب هو شادي قاسم، او شادي حمادة احمد بن احمد قاسم، ما يعني ان اللاعب هو حفيد فنان اليمن الكبير احمد قاسم بحسب افادة الصحفي ايمن عصام سعيد سالم صديق اللاعب.

شادي، كما هو واضح من الصور المرفقة، يملك جسما ممتازا يتم بناؤه بشكل متعوب عليه من حيث الجهد والوقت والمال، وصاحبه بحاجة الى رعاية دائمة من احد الشركات والمؤسسات المالية ليتمكن من مواصلة البناء وبالتالي المشاركة وتحقيق البطولات.

شاهد الصور وسنعمل على التواصل مع شادي وتقديمه بشكل افضل للمتابعين.