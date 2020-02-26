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شاهد الظهور المدهش لحفيد الفنان احمد بن احمد قاسم

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الزميل فرحان المنتصر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور للاعب بناء اجسام واضح من الصورة انها للاعب بلغ مرحلة متقدمة من الاحترافية في التمارين والممارسة العلمية للعبة التي تجذب الشباب من كل دول العالم.

ومن الاسم الواضح على الصورة، فقد تبين ان اللاعب هو شادي قاسم، او شادي حمادة احمد بن احمد قاسم، ما يعني ان اللاعب هو حفيد فنان اليمن الكبير احمد قاسم بحسب افادة الصحفي ايمن عصام سعيد سالم صديق اللاعب.

شادي، كما هو واضح من الصور المرفقة، يملك جسما ممتازا يتم بناؤه بشكل متعوب عليه من حيث الجهد والوقت والمال، وصاحبه بحاجة الى رعاية دائمة من احد الشركات والمؤسسات المالية ليتمكن من مواصلة البناء وبالتالي المشاركة وتحقيق البطولات.

شاهد الصور وسنعمل على التواصل مع شادي وتقديمه بشكل افضل للمتابعين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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