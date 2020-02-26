الدهبلي: لايوجد كورونا في عدن حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

نفت الدكتوره وفاء الدهبلي مدير عام مستشفی الصداقه التعليمي العام بعدن وجود اي مرضی مصابين بفيروس كورونا في المستشفی الذي تديره.



وقالت الدهبلي ان هذه شائعات لا اساس لها من الصحة وتصب في خانة المكايدات.

Advertisements

واضافت بان حملة مرجفه بعدد من الاخبار الكاذبه والملفقه استهدفت المستشفی وادارته.

وجددت نفيها القاطع لخبر استلام المستشفی مليار ريال لاستقبال مرضی مصابين بفيروس كورونا وهي اخبار عاريه من الصحة ولاتستقيم مع العقل والمنطق ولم يحدث ان تفاوض معنا احد بهذا الشان والمستشفی متواضعة التجهيزات والكادر ولاتغري دول اخری ذات امكانات خياليه بالاستشفاء لدينا.

اما في مايخص انشاء محجر صحي لفيروس كورونا فالمعنيين زاروا المستشفی من جملة مرافق صحية اخری خضعت للتقييم لانشاء المحجر ولم يتم حتی الان وكل ما عملناه اننا افردنا غرفتين نامل بتجهيزهما لاي طارئ يحدث فقط وهي متواضعه جدا وهي مخصصة لاي حالات تحتاج لعناية خاصه وليست حكرا لمرض.

وتمنت الدكتوره وفاء السلامه للبلاد والعباد من اي مكروه لافته الی ان بلادنا حتی اللحظه خاليه من ظهور فيروس كورونا وان علی الجميع الاسهام لمجابهته الصحي بالطرق المثلی لمجابهته.