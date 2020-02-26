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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. الإخوان بتعز يعبثون بالعملية التعليمية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365 - علي كامل:
كشفت مصادر مطلعة عن العبث الذي يمارسه الإخوان بالعملية التعليمية، حيث تحولت مدرسة في تعز، إلى إقطاعية خاصة لجماعة الإخوان.
وبحسب مصادر "الخليج 365" الخاصة، تحولت مدرسة نعمة رسام اليوم من صرح علمي يفترض أن يواصل مشواره في التميز والإبداع إلى إقطاعية خاصة لجماعة الاخوان المسلمين بتعز.
حيث أقدم مدير تربية تعز، علي أصدر قرار لمعلمة حديثة التوظيف " توظفت في العام 2011م وهدد بإقتحام المدرسة وتكسير الاقفال وتسليم الإدارة للمدرسة المعينة من قبلة بالقوة.
فيما الوكيلة رجاء الدبعي الحاصلة علي قرار محافظ المحافظة " مديرة للمدرسة كونها الاجدر والأقدر علي تحمل المسؤولية "تواصل ومعها معلمي ومعلمات المدرسة يومهم الدراسي رغم تهديدات قيادات الإخوان.
وقال مصدر تربوي، أن "علي مدير عام تربية تعز الذي يسعى لإعاقة العملية التعليمية في المدرسة ـ أن يعي الدرس جيداً ويعلم أن التغيير سنة كونية لا يمكن إيقافه".
وتساءل "مادور نقابتي المعلمين والمهن في الحد من عبثية وهمجية الإخوان.
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