وردنا الان : قطر تباغت السعودية والامارات بتحركات قطرية عاجلة في ثلاث عواصم عربية.. بمخطط ضد "دول المقاطعة"

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات قطرية رسمية عاجلة في عدد من الدول العربية، في ظل توترات عصيبة تعصف بالمنطقة. وبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحركاته الخارجية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بزيارة الأردن تلتها تونس، وكانت آخر زياراته الرسمية إلى العاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء 25 فبراير (شباط).

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عبر "تويتر" أن أمير قطر وصل إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية.

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وكان آل ثاني أنهى زيارته الثانية مغادرًا تونس، بعد زيارة رسمية تخللها عقد جلسة مباحثات مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، بقصر قرطاج الرئاسي، تناولت العلاقات بين البلدين وطرق تطويرها، إضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبدأ أمير قطر جولته العربية بزيارة رسمية للملكة الأردنية، الأحد الماضي، في محاولة لتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة بعد تخفيض الأردن تمثيله الدبلوماسي في قطر عام 2017، بسبب الأزمة الخليجية، وتعد الزيارة الثالثة له إلى الأردن منذ توليه الحكم.

وتضمنت الزيارة مبادرة قطرية لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر، كما ناقش ملك الأردن، عبد الله بن الحسين، مع أمير قطر تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم العالي، إضافة إلى التدريب ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، حسب وكالة “عمون” الأردنية، بينما تعتبر الزيارة الرسمية الأولى له إلى الجزائر وتونس بعد تسلم رئيسا البلدين سدة الحكم.

واحتلت قطر المرتبة الأولى من حيث تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة نحو تونس عام 2018، حسب "هيئة الاستثمار الخارجي" التابعة للحكومة التونسية، بنحو 159 مليون دولار.

في حين جمعت الشركة "الجزائرية القطرية للصلب" أبرز الاستثمارات المشتركة بين الجزائر وقطر، بولاية جيجل، بتكلفة استثمارية بلغت نحو ملياري دولار.

وتسعى قطر من خلال تمدد استثماراتها ومشاريعها الخيرية والتنموية في المحيط العربي والإقليمي، إلى كسر العزلة المفروضة عليها، من دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).