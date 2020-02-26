وردنا الان : القبض على 10 يمنيين في السعودية في تهمة خطيرة

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : قطر تباغت السعودية والامارات بتحركات قطرية عاجلة في ثلاث عواصم عربية.. بمخطط ضد "دول المقاطعة" شاهد بالفيديو أسد يباغت لبؤة شابة وعذراء ويهاجم عليها بينما كانت نائمة .. شاهد كيف تصرفت اللبؤة الشريفة .. هل حافظت على عذريتها؟ شاهد تمساح هاجم "لبؤة" زوجة -الأسد- وكسر فكها وهشم رأسها ولاكن إنتقام الأسود كان صــادم ولايصدق (فيديو) تطورات خطيرة في المهرة مهاجمة قوات الجيش وقتل عدد من الجنود واعتصام القبائل يتبرأ ويكشف الجاني هل يقود -باكريت- تمردا على ”الشرعية“ في المحافظة تفاصيل

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