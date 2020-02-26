شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان العرادة يفجر مفاجأة ويستخدم سلاح فتاك زلزل الحوثيين وابكى ابو علي الحاكم وجعلهم يدركون أن اقتحام مأرب والسيطرة عليها من سابع المستحيلات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر في الاعلام العسكري في جبهة " صرواح " في تغريدة عاجلة له سقوط اكثر من 70 أسير حوثي بيد قوات الجيش الوطني واكثر من 150 قتيل وغنايم بالجملة ثقيلة ومتوسطة تشمل دبابات ومدرعات واطقم .

وكشفت المصادر عن انتصارات كبيرة للجيش الوطني والقبائل المساندة مشيرة الى أن قوات الجيش تنكنت من التوغل في مواقع جديدة لم تصلها منذ اكثر من سنين.ونشر حساب الاعلام العسكري في جبهة " صرواح " تغريدة عاجلة قال فيها "حدث في الجوف خلال الـ12 ساعة الماضية سقط اكثر من 70 أسير حوثي بيد قوات الجيش الوطني واكثر من 150 قتيل وغنايم بالجملة ثقيلة متوسطة دبابات مدرعات اطقم وانتصارات كبيرة تمكن فيها الجيش بالتوغل في مواقع جديدة لم يصلها منذ اكثر من سنتين..هو الله".