شكرا لقرائتكم خبر عن وردنالأن :من محلات الصرفة ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني ( قائمة الاسعار المحدثة بصنعاء وعدن ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن الصرف في صنعاء : الدولار : -شراء: 596 إلى 598ريالا - بيع :599 إلى 601ريالا السعودي : - شراء : 157,4 إلى 157,5 ريال Advertisements - بيع : 157,9 إلى 158 ريال الصرف في عدن : الدولار - شراء: 660 إلى 662 ريالا - بيع : 666 إلى 667 ريالا السعودي - شراء : 174,4 إلى 174,5 ريالا - بيع : 175 إلى 175,5 ريالا

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