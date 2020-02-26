(فيديو) إنتقام الأسود كان صــادم ولايصدق ...تمساح هاجم "لبؤة" زوجة الأسد وكسر فكها وهشم رأسها ولكن

هاجم تمساح ضخم احدى اللبؤات وكسر فكها وهشم رأسها ، فمكان من الأسد زوج اللبؤة الى مهاجمة التماسيح بكل شراسة ، برفقة مجموعة من الأسود لنصرته ضد جنس التمساح في البحيرة .

الفيديو الذي رصدته عدسات الكاميرات يبين مدى شراسة التماسيح مقابل ضراوة الأسود ، ويوثق معركة ملحمية بين الزواحف والثديات .

جديد اب برس

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