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عدن - ياسمين التهامي - (فيديو)لقطات نادرة تكشف مدفن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، لقطات نادرة للمقبرة التي سيدفن فيها الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك. ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يبلغ طول المقبرة من الخارج 70 مترا، حيث يتواجد مدفن عائلة مبارك على مساحة 1000 متر مربع، ويحتوي على ثلاث مداخل وخلف هذه الأبواب تستقر جدران فاصلة، أحدها كتب عليه عائلة "ثابت" نسبة إلى سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل وهو المدفن الذى شهد دفن حفيد مبارك نجل علاء. جديد اب برس Advertisements

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