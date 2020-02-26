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عدن - ياسمين التهامي - مزقت سرواله أمام المعازيم بعد إكتشافها هذا ألأمر ... في يوم زفافهما العروس تعرّي زوجها وتسحله للشارع

هجمت زوجة إندونيسية، على زوجها في حفل زفافه الثاني وقامت بتمزيق قميصه وسرواله وسحله إلى خارج القاعة. وعلى الرغم من أن السماح بتعدد الزوجات في أندونيسيا، إلا أن الزوج خشي إخبار زوجته وأهلها بقراره الزواج بامرأة ثانية.

وفوجئ الزوج، بزوجته الأولى تهجم عليه وسحلته إلى خارج القاعة ثم ألقت به أسفل السيارة، قبل أن يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة. جديد اب برس Advertisements

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