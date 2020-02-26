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عدن - ياسمين التهامي - ( صورة تكشف كيف تم استقبال أمير قطر )ابناء المملكة يرحبون به بطريقتهم الخاصة ... أمير قطر يصعق ولي عهد ابو ظبي وعبد الفتاح السيسي ويصل الى المملكة

رحّب ابناء المملكة الاردنية الهاشمية ترحيبا كبيرا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد لدى وصوله الى المملكة بنحر عددٍ من الجمال

ونحر المواطنون الأردنيون الجمال على طريق المطار لدى مرور موكب الملك عبدالله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. ووصل الشيخ تميم يوم الاحد الى المملكة، وكان في مقدمة مستقبليه الملك عبدالله الثاني. جديد اب برس Advertisements ولدى وصول أمير قطر مطار الملكة علياء الدولي، جرت له مراسم استقبال رسمية. وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني القطري والملكي الأردني. وتعد زيارة أمير قطر إلى الأردن هي الأولى، منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو 3 سنوات، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين العام الماضي. وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار. وعيّن الأردن، في 16 يوليو/ تموز الماضي، سفيرًا جديدًا له بالدوحة، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني. وسحبت عمان سفيرها من الدوحة تضامنًا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر. كما عينت قطر في 29 أغسطس/ آب 2019، سعود بن ناصر آل ثاني سفيرًا لها في عمان. وشكّل القرار الأردني بإعادة العلاقات خطوة مهمة في إطار انفكاك المملكة عن الضغط السعودي ـ الإماراتي الذي مورس عليها لقطع علاقتها مع قطر، بحسب مراقبين

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