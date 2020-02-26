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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن وصية مبارك الأخيرة قبل رحيله مباشرة..!
توفي أمس الاثنين ، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 91 سنة بعد صراع مع المرض.
وكان مبارك أجرى عملية جراحية قبل شهر من الآن لكنه أصيب بمضاعفات أدت إلى وفاته .توفي أمس الاثنين ، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 91 سنة بعد صراع مع المرض.
وكان مبارك أجرى عملية جراحية قبل شهر من الآن لكنه أصيب بمضاعفات أدت إلى وفاته .
وفي أعقاب وفاة حفيده عام 2009 ، أوصى "مبارك" أبنائه بضرورة دفنه مع حفيده ، في نفس المقبرة التي دُفن فيها ، وهي مقابر "آل ثابت" بمصر الجديدة.
جديد اب برس
وحتى الآن لا يعرف المكان الذي سيُدفن فيه "مبارك" بعد قرار مصر بإقامة جنازة عسكرية له .
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