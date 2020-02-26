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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" اثار ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ... رجل يتقن صوت ابوبكر بشكل كبير ”ورث حنجرة ابوبكر سالم ”

فؤجى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لرجل اثار إعجاب وذهول الكثير بسبب تقليده للفنان اليمني الكبير الراحل ابوبكر سالم .

وظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يغني اغنية يازارعين العنب بشكل أتقن فيه الرجل تقليد ابوبكر سالم بشكل كبير جدا لدرجه عدم التفريق بينهما.

المقطع المنتشر اثار ذهول الكثير وتم تناقله من خلال التواصل الاجتماعي حتى أن بعض المعلقين وصفوا صوت الرجل بأنه ورث حنجرة الراحل ابواصيل بل وشكك البعض في صوت الرجل وقالوا إنه مجرد دبلجه .

صاحب المقطع خرج في فيديو اخر ليؤكد أنه هو صاحب الصوت وليس دبلجه كما علق الكثير .

مصدر مقرب من صاحب الفيديو قال : إن الرجل يدعى سالم النهدي وهو مغني دان حضرمي يحمل الجنسية السعودية ولديه بنت مطربة كانت تغني واعتزلت الغناء منذ فتره بعد زواجها

جديد اب برس

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