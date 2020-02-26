شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الحيوان الذي يعرضك للإصابه المباشرة بفيروس كورونا؟ ...الصين تطلق تحذير لكل دول العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا الحيوان الذي يعرضك للإصابه المباشرة بفيروس كورونا؟ ...الصين تطلق تحذير لكل دول العالم

كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2165 شخص في الصين.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

جديد اب برس

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