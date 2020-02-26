شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هاجم أسد مفترس سيدة مسلمة في احدى الدول الافريقية اثناء أدائها للصلاة ، بحسب ما ذكرة مقطع فيديو متداول على اليوتيوب .

واتخذت السيدة مكان بعيد في إحدى الغابات لأداء الصلاة ، لكنها شاهد اسد يقترب منها بشكل مفاجئ ، وبعد حوار مع نفسها قررت ان تواصل الصلاة مستعينة بالله ومتوكلة عليه .

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وقد استمر الاسد بالاقتراب من السيدة وهي مازالت تصلي ، وعندما اوشك على الوصول إليها تفاجئت بصوت "رصاصة" ، وفوجئت عندما شاهدت الأسد قد سقط بجوارها مضرجا بدمائة .

وعند انتهائها من الصلاة ، وبحثها عن مصدر الرصاصة التي اصابت الأسد ، وجدت صيادا كان يراقبها من بعيد واطلق النار على الأسد عندما شاهدة يتوجه نحوها لافتراسها .